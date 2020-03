Presidente da CLDF promulga lei que prevê mais de 11 mil novos cargos

PUBLICIDADE 

O Presidente da Câmara Legislativa (CLDF), deputado Rafael Prudente, promulgou nessa sexta-feira (6) a lei que é oriunda de projeto vetado parcialmente pelo governador Ibaneis Rocha, mas mantida pela Casa, que prevê 11.879 cargos no DF em 2020.

Do total, 15 são de criação para o Poder Executivo e 11.864 de provimento, sendo a maioria para lotação na Secretaria de Saúde (SES/DF), com 4.673 cargos; seguido pela Secretaria de Educação, com 3.060 cargos; depois vem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social (SSP/DF), com 1.000 postos e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus/DF), com 745.

O orçamento previsto para criar os cargos gira em torno de R$ 886.129.261. A previsão é de aumento em 2021 (R$ 1.166.088.974) e em 2022 (R$ 1.194.721.301).