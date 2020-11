Prêmio Codeplan de Trabalhos Técnico-Científicos tem recorde de inscrições

PUBLICIDADE

Os vencedores da sexta edição do Prêmio Codeplan de Trabalhos Técnico-Científicos serão anunciados no dia 10 de dezembro. Neste ano, o tema da premiação é “Brasília – 60 anos” em homenagem às seis décadas de existência da capital federal. Os candidatos se inscreveram entre os dias 1º de setembro e 20 de outubro. Ao todo, foram 31 trabalhos, dos quais 21 foram classificados para a etapa de avaliação pela Comissão Julgadora. A edição deste ano é recordista em quantidade de trabalhos recebidos.

A iniciativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal tem como objetivo estimular pesquisas socioeconômicas, avaliações de políticas públicas e estudos urbano-ambientais com foco no Distrito Federal, na Área Metropolitana de Brasília ou na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Nesta edição, os trabalhos deveriam abordar como um dos subtemas: políticas sociais e redução de desigualdades; economia e mercado de trabalho, avaliação de políticas, métodos e aplicações ao território; ou experiências em políticas urbanas e ambientais na dimensão metropolitana: erros e acertos.

Serão premiados os trabalhos classificados nos dois primeiros lugares, e o trabalho premiado na categoria “Jovem Pesquisador”, caso exista. O prêmio para o primeiro colocado é R$ 6.000 e para o segundo colocado, R$ 4.000. O trabalho premiado na categoria “Jovem Pesquisador” receberá R$ 1.000. Os demais candidatos que tiverem seus trabalhos definidos pela Comissão Julgadora como merecedores de reconhecimento, farão jus à menção honrosa conferida pela Companhia. Além disso, os trabalhos premiados e com menção honrosa serão publicados no site da Codeplan, na série “Texto para Discussão”.

Para saber mais, acesse: www.codeplan.df.gov.br/concurso-codeplan-de-trabalhos-tecnico-cientificos

As informações são da Agência Brasília