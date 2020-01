Prazo de concursos de médico, enfermeiro, especialista e técnico prorrogado por mais dois anos

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde prorrogou o prazo de validade de concursos públicos para os cargos de médico, enfermeiro e especialista e técnico. Com isso, a pasta terá mais dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, para convocar os aprovados dentro dessas carreiras.

“Não conseguimos, ainda, nomear todos os cargos dentro do número de vagas estabelecidos no edital. Também temos déficit de profissionais. Com a prorrogação, teremos dois anos para cumprir o edital, convocando profissionais”, observa a diretora de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Trabalho da Secretaria de Saúde, Marineusa Bueno.

Dois editais para médicos foram contemplados, um deles de 2017, com resultado homologado em março de 2018, e outro de 2018. O primeiro foi prorrogado para até 6 de março de 2020 e o segundo, para até 5 de julho de 2020.

Outros dois editais foram prorrogados para 19 de julho de 2020: para o cargo de técnico em saúde e para especialista em saúde. Os cargos de enfermeiro de família e comunidade e de enfermeiro obstetra, ambos do edital nº 8 de março de 2018, também tiveram prorrogação para 27 de julho deste ano.

Com informações da Agência Brasília.