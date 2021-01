Por conta de obras, Ponte JK terá faixa reversa no fim de semana

PUBLICIDADE

A Ponte JK terá uma faixa reversa neste fim de semana, das 22h desta sexta-feira (22) até as 5h de segunda-feira (25), sentido Plano Piloto. A medida será implantada devido às obras que a Novacap está realizando nas juntas de dilatação da ponte. Somente a faixa da direita ficará liberada para o trânsito de veículos.

Reverter as faixas deve minimizar o impacto no trânsito, prevê o Detran-DF. O departamento analisou o fluxo no último fim de semana e decidiu fazer a reversão. As obras devem se prolongar por mais alguns fins de semana.

Uma segunda alternativa aos motoristas que se dirigem ao Lago Sul é utilizar a faixa central da Ponte Costa e Silva, que ficará aberta no sentido Plano Piloto – Lago Sul, no sábado (23) e no domingo (24), das 9h às 20h.

Veja a ilustração de como ficará o trânsito: