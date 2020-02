Por causa de chuva forte, adutora rompe em Ceilândia. GDF trabalha para reparo

PUBLICIDADE 

No fim da tarde desta segunda-feira (24), o rompimento de uma adutora de águas pluviais na QNO 20, em Ceilândia, resultou na abertura de uma cratera de cerca de oito metros na via de acesso ao Setor de Indústria. A Defesa Civil e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) isolaram o local e iniciaram os trabalhos de recuperação, que devem durar, ao menos, uma semana.

“Uma rede de drenagem de 1,5 m de diâmetro se rompeu e resultou em uma grande cratera que atingiu também a pista”, explica o diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana (Deinfra) da Novacap, Márcio Costa. Segundo ele, a área precisou ser isolada para o início imediato dos serviços de reparo. “Serão substituídos aproximadamente 15 metros da rede, que estão danificados”, prevê.

Por conta da proximidade da erosão com postes da rede elétrica, a CEB também foi acionada para avaliar possíveis riscos. Ainda na segunda-feira, uma equipe da companhia entrou em campo para atuar em caso de emergência. Com a estiagem das chuvas na região, entretanto, a erosão estabilizou, e os técnicos avaliaram que a situação não compromete a integridade do poste.

Por meio de nota, a Caesb informou que não haverá prejuízo no abastecimento de água na região, já que não houve dano à tubulação principal.

Chuvas intensas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região oeste do Distrito Federal foi o local onde se registrou o maior volume de chuva. Na estação de Brazlândia, que reflete parte do cenário pluviométrico de Ceilândia e Taguatinga Norte, os aparelhos registraram o acúmulo de 55,6 milímetros. Isso significa que cada metro quadrado derramou aproximadamente 55 litros de água.

O volume, segundo técnicos do Inmet, é grande. Na região de Brazlândia, só neste mês, já choveu um volume de 319,8 milímetros. O valor é quase o dobro da média mensal de todo o Distrito Federal, de 183 milímetros.

Para as próximas semanas, as previsões são de chuvas intensas e grande volume de água em áreas isoladas, mas não deve haver tempestades.

Confira, abaixo, como foi a chuva de segunda-feira (24) no DF.

Estação de Brazlândia – 55,6 milímetros

Estação do Paranoá – 32,6 milímetros

Estação Águas Emendadas – 28,8 milímetros

Estação Gama – 18,6 milímetros

Estação Plano Piloto – 16,9 milímetros

Com informações da Agência Brasília