Ponte JK será parcialmente interditada para reparos

PUBLICIDADE 

As obras da Ponte JK se iniciarão na próxima quinta-feira (17) e devem durar cerca de dois meses. Por isso, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) já acertaram a interdição parcial da via.

Na primeira fase da obra uma das três faixas no sentido Plano Piloto/Lago Sul será interditada. Cada faixa deve ficar interditada para reparo por dez dias. Ou seja, para as seis faixas a previsão é de que a obra dure 60 dias.

Para Francisco Ramos, diretor de Edificações da Novacap “A manutenção é preventiva e visa garantir a segurança dos pedestres. Estima-se que essas estruturas, se bem mantidas, podem durar acima de 20 anos.”

A Concrepoxi Engenharia fará a substituição de 168 metros referentes a sete trechos formados por juntas de borracha vulcanizada. A obra também inclui outros três trechos de módulos de juntas em perfil metálico. O valor total do contrato é de R$ 468,3 mil (mais precisamente, R$ 468.378,54).

Juntas de dilatação

Também conhecidas como juntas de movimento, as juntas de dilatação são dispositivos criados para absorver a variação volumétrica dos materiais. As peças também são usadas para mitigar os efeitos da vibração e das movimentações inerentes a cada tipo de estrutura.

“A manutenção é preventiva e visa garantir a segurança dos pedestres. Estima-se que essas estruturas, se bem mantidas, podem durar acima de 20 anos. Em 2019 houve alguns casos de interdição parcial das juntas de dilatação, em razão de parafusos que se soltaram devido à trepidação. Essas situações não devem se repetir após a reforma”, explica o diretor de Edificações da Novacap, Francisco Ramos.

Com informações de Agência de Brasília