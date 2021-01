Podemos através de IA prever diversos tipos de Câncer Com Maior Precisão Ainda

PUBLICIDADE

Pesquisadores do MIT liderados pela Clínica Abdul Latif Jameel, através de um sistema de machine learning voltado para saúde, fez um treinamento a partide 200.000 exames para otimizar sua base de dados para melhores acertos. O algoritmo consegue prever para qualquer etinia, gênero ou raça. A prioridade inicial seria para câncer de mama, porém facilmente evoluirá para outros tipos. A idéia da iniciativa é colocar o sistema de análise como padrão para todos os exames iniciais. Pois mesmo com toda tecnologia, os mamogramas ainda tem a mesma qualidade de 60 anos atrás, e essa facilidade adicional de diagnóstico pode melhores exponencialmente esse diagnóstico precoce. Essa já é uma iteração ainda mais revolucionária aos sistemas já existentes de IA para tratamentos de imagem. Você coloca diversos parêmetros que aumentam ainda mais a precisão e com isso possa ser oferecido um tratamento mais correto e rápido.