PMDF retira das ruas mais duas armas de fogo no Gama

Policiais militares apreenderam duas armas de fogo nesta terça-feira (28), por volta das 15h50, na quadra 17 do Setor Leste do Gama.

A equipe realizava o patrulhamento na área quando foram informados que havia dois homens correndo com as armas nas mãos. Chegando ao local, a equipe localizou as duas armas em um matagal próximo a uma parada ônibus. As armas foram apreendidas e encaminhadas à 20ª DP.

Homem armado com pistola calibre 380 é preso em Ceilândia

As autoridades prenderam na tarde de hoje (28), por volta de 14 horas, um homem armado com uma pistola calibre 380. Com ele também foram encontradas 60 munições intactas do mesmo calibre e 1800 reais. A prisão ocorreu na QNM 21 (Ceilândia Sul). A ocorrência está sendo registrada na 12ª DP.

As informações são da PMDF

