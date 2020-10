PMDF realiza operação Incitatus no Pôr do Sol

PUBLICIDADE

A PMDF realizou nessa noite de sexta-feira (16), no Setor Habitacional Pôr do Sol, mais uma operação de combate à criminalidade.

A operação Incitatus foi iniciada por volta das 18h, com a finalidade de redução dos índices de criminalidade naquela região. A operação contou com o apoio de diversas unidades, dentre elas: RPMon, BOPE, Rotam, BPCães, bem como o GTOp, RP’s e Policiamento Motociclístico do 8º BPM.

Em menos de uma hora do início da operação, uma equipe de policiais se deslocou para atender uma ocorrência de sequestro/cárcere privado, em que um homem com uma faca na mão rendeu uma senhora e o filho de cinco anos.

Com a ação da polícia de forma técnica, o agressor se entregou. Posteriormente, soube que o homem se tratava de um dos foragidos do complexo penitenciário.

As informações são da PMDF