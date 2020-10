PMDF prende trio com arma e bloqueador de sinal em Brazlândia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) prendeu, na noite de terça-feira (27), três homens que portavam arma de fogo e bloqueador de sinal. O trio foi abordado após fugir de ponto de bloqueio em uma via próxima a Brazlândia.

Durante a fuga, os suspeitos jogaram uma arma e uma mochila preta para fora do carro em que estavam. Os policiais apreenderam os itens: um revólver calibre 38 com três munições intactas, um bloqueador de sinal e várias cintas plásticas. As cintas geralmente são usadas como algemas por ladrões de carga nas estradas do país.

Em seguida, os PMs alcançaram os suspeitos. Verificou-se que todos possuem vários antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo de residência, roubo de veículo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) registrou o caso.