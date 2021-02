PMDF prende traficante armado em São Sebastião

PUBLICIDADE

Os policiais prenderam um homem por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo na Quadra 101, em São Sebastião, por volta das 17h30, deste sábado (13).

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 41) patrulhava pelo bairro Residencial Oeste, quando na quadra 101, próximo há uma distribuidora, observaram dois homens que acabará de descer de um veículo e estava indo em direção ao estabelecimento e quando um deles avistou a viatura e tentou se desfazer de uma pochete.

Imediatamente os policiais procederam na abordagem, sendo que na pochete foi encontrado um pouco de dinheiro, e cinco embalagens de cocaína. Um dos rapazes assumiu ser o dono dos objetos e revelou ter mais substâncias em sua residência.

Com o apoio dos demais prefixos, foram na residência do detido, e localizaram mais drogas, balanças de precisão, invólucros para embalagem, 29 munições de .40, uma pistola Taurus .40 com numeração raspada, facas, máquinas de cartão e facas. O homem foi encaminhado junto com os objetos à 30ª Delegacia para registro.