PMDF prende homem por violência doméstica no Guará

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de militares do 4º Batalhão, foram acionados por volta de 21 desse domingo (1º), para atender uma ocorrência de violência doméstica na QE 38 do Guará II. A vítima afirmou estar sofrendo agressão física e psicológica do companheiro.

Os policiais foram até a residência do casal e encontrou o acusado de agressão. Ele confirmou que havia xingado a companheira, que, por sua vez, admitiu ser usuária de drogas. Os policiais fizeram uma busca no local e localizaram uma pequena quantidade de maconha.

Os policiais levaram a vítima e o seu filho pequeno para Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) onde o homem foi preso a autuado na Lei Maria da Penha, injúria e lesão corporal. A vítima foi autuada por uso e porte de substância entorpecente.