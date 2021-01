PMDF prende grupo que cometia furtos no Lago Norte e Asa Norte

PUBLICIDADE

Policiais militares dos Grupos Táticos Motociclísticos do 3º e 24º BPM (GTM 23 e 44) prenderam um foragido da justiça, recuperaram uma moto furtada e apreenderam duas bicicletas. Os flagrantes ocorreram por volta das 9h30 deste sábado (16) na Asa Norte.

As equipes do GTM desencadearam uma operação conjunta para localizar autores de furtos ocorridos no Lago Norte e Asa Norte. Foram realizadas abordagens em invasões próximas da Ponte do Bragueto.

Na quadra 416, quatro suspeitos foram abordados e próximo do local foram encontradas uma moto roubada e uma bicicleta sem documentação. As buscas continuaram e mais uma bicicleta foi apreendida.

Em um barraco os policiais apreenderam porções de entorpecentes, uma espada, facas, R$ 1.500 e $ 26 (dólares).

Os suspeitos foram levados à 5º Delegacia e um deles, que havia mentido sobre sua identidade, foi identificado como um foragido da justiça.

A PMDF recomenda aos que tiveram bicicletas roubadas ou furtadas, e reconhecerem através das fotos da matéria, que compareçam na 5º Delegacia para restituição.

As informações são da PMDF