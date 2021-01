PMDF prende foragido em parada de ônibus na Cidade Estrutural

PUBLICIDADE

Uma equipe de militares da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) prendeu dois homens suspeitos de cometerem assaltos em uma parada de ônibus, na Cidade Estrutural. Um dos detidos era foragido do “saidão”.

Por volta das 14h desta quarta-feira (20), populares abordaram os policiais e denunciaram uma ocorrência de roubo, em uma parada de ônibus da DF – 095 (Via Estrutural).

As testemunhas informaram as características do suspeitos e a direção para a qual fugiram. Com isso, os militares deram início às buscas. Dois suspeitos, que estavam em bicicletas, tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.

A dupla foi abordada e, com eles, os policiais encontraram duas bolsas femininas e um simulacro de arma de fogo. As vítimas reconheceram os suspeitos e eles foram detidos.

Os homens foram conduzidos à 1º Delegacia, onde foram autuados por roubo e receptação. Foi constatado que um dos detidos é foragido do “saidão” de fim de ano.