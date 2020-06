PMDF prende dupla suspeita de cometer furtos em casas no Sol Nascente

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (12), agentes do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam dois homens suspeitos de furtar uma casa na chácara 51A do Sol Nascente.

Os policiais receberam a denúncia por volta das 09h.

O veículo usado pelos suspeitos foi visto próximo a Feira do Produtor em Ceilândia.

Os suspeitos fugiram ao perceber a presença dos policiais, mas foram abordados na Avenida P1. Eles portavam uma TV de 40 polegadas, um vídeo game, perfumes, sandálias e um edredom.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os suspeitos foram conduzidos para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante de furto. A participação da dupla em outros furtos no Sol Nascente será apurado.