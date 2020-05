PMDF lança edição especial de revista infantil sobre educação no trânsito

PUBLICIDADE 

No último dia 22, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lançou a edição especial da revista da infantil sobre educação no trânsito. Este é o segundo volume que a Policia disponibiliza para download.

Neste mês, ocorre a campanha de conscientização mundial sobre segurança no trânsito, Maio Amarelo e a PMDF reforçou a educação voltada para os pequenos. A revista tem 12 páginas e pode ser baixada facilmente e foi elaborada pelos militares sem custo.

De forma descontraída, os desenhos para colorir contam, também, com mensagens sobre segurança e obediência às regras de trânsito. As crianças darão cores aos semáforos, placas, pedestres, policiais fardados e até ônibus escolar. A PMDF atua como parceiros nas escolas do DF, como as aulas estão suspensas, de acordo com o sub-chefe em exercício do Centro de Comunicação Social, major Leonardo Borges, a revista contribui para educação, conscientização e diversão das crianças neste isolamento.

“Já temos mais de 807 acessos, apesar de não conseguirmos precisar quantos downloads foram feitos. Mas acreditamos que seja o dobro, porque muitas vezes os arquivos são compartilhados ao invés do link”, afirmou o major Borges. A corporação pontuou ainda que tem recebido interesse de empresas privadas para fazer a impressão da edição, que é de domínio público e vedada a comercialização. A empresa que interessar ajudar basta contactar a PMDF.

“A divulgação do material implica diretamente em nosso trabalho. Porque ensinar desde a primeira infância o respeito às leis, o convívio coletivo e o exercício de cidadania, forma cidadãos mais responsáveis”, afirmou o oficial. A revista pode ser baixada gratuitamente de forma ilimitada. É necessário usar impressora colorida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maio Amarelo

A campanha de conscientização internacional para redução de acidentes de trânsito tem como objetivo reforçar as pessoas sobre um trânsito seguro. O tema do movimento em 2020 é “Perceba o Risco, Proteja a Vida”. Os altos índices de morte e feridos em todo mundo são alarmantes, no Distrito Federal, de acordo com a Gerência de Estatística do Departamento de Trânsito do DF, em 2019 foram 277 vítimas fatais em acidentes de trânsito, e de janeiro a abril de 2020, 60 vítimas.

Com informações da Agência Brasília