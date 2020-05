PMDF compra mais de 31 mil máscaras para policiais militares

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) adquiriu 31.800 máscaras de tecido laváveis para distribuir aos policiais militares do Distrito Federal. O material foi adquirido por meio do Departamento de Logística e finanças (DLF).

De acordo com o DLF, o primeiro lotes de máscarss, que conta com 13 mil equipamentos está sendo entregue a partir de hoje (4).

Ainda há a previsão de que chegue, nesta semana, mais um lote com mais 10 mil máscaras. Assim, ainda ficarão faltando as últimas 8.800 máscaras, que serão entregues na semana que vem.

Segundo o 2° Tenente W. Leite, todas as unidades da PMDF receberão os equipamentos. “A Iniciativa tem como objetivo promover o acesso dos policiais a todos os equipamentos de proteção individual (EPI), nesta luta para conter a transmissão do Covid-19”, disse.

No último dia 30 já foram entregues frascos de uso individual de álcool em gel 70%, além de cerca de 25.000 luvas de látex.

