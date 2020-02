PMDF autua mais de 400 motoristas por embriaguez

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuou 411 foliões por alcoolemia neste Carnaval. Seis deles foram considerados crimes de trânsito, que acontece quando a quantidade de álcool por miligrama ultrapassa 0,34ml por litro de sangue, de acordo com a Lei 9.503/1997 (Lei Seca).

Cerca de cem militares em equipes fizeram quatro pontos de bloqueios por dia: as blitze ocorreram entre sexta-feira (21) até 0h da segunda-feira (24). O público-alvo eram as pessoas que estavam no Carnaval.

Os pontos de bloqueio eram montados em locais de dispersão dos blocos. “Os locais foram definidos para evitar que a pessoa que ingeriu bebida alcoólica dirigisse, colocando a sua vida e de outras pessoas em risco”, afirmou o comandante do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), coronel Eduardo Condi.

Aproximadamente 150 condutores foram flagrados, por dia, com teor alcoólico maior do que é permitido em lei. Condi frisou que o ato de ingerir bebida alcoólica não é crime, no entanto é necessário tomar precauções. “O amigo da vez, o transporte público ou por aplicativo são alternativas disponíveis”.

O CPTRAN e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) definiram, juntamente com a Secretaria de Mobilidade (Semob), pontos para embarque e desembarque para táxis e transporte por aplicativos. A medida facilitou o acesso dos foliões.

Agência Brasília