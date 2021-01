PMDF atuou 90 motoristas por direção sob efeito de álcool em 24 horas

PUBLICIDADE

Nessa sexta-feira, em operações executadas em Ceilândia e São Sebastião, a Polícia Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou 90 motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. Mesmo com a Polícia Militar promovendo diversas ações para evitar acidentes, muitos motoristas insistem em dirigir depois de ingerir bebida alcoólica.

Em Ceilândia, além dos motoristas embriagados, os policiais notificaram 13 condutores inabilitados, sete com a carteira de habilitação vencida e oito por falta de licenciamento do veículo.

Em São Sebastião, os militares notificaram 25 motoristas embriagados, cinco inabilitados e dois com a carteira de habilitação vencida. A fiscalização intensificada será mantida no fim de semana no Distrito Federal.