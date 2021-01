PMDF aprimora tecnologia de localização de endereços no Sol Nascente

PUBLICIDADE

Uma das maiores dificuldades que a Polícia Militar do Distrito Federal tem durante as operações, é a localização de endereços. Em regiões administrativas como o Sol Nascente, o problema é agravado devido a baixa precisão do GPS utilizado para localizar residências e quadras da região.

Por isso, os soldados João Pedro Cunha e Charles Santos, do 10º Batalhão, começaram a mapear todo o território do Sol Nascente. Segundo o soldado Cunha, a baixa precisão dos aparelhos de localização impacta na prestação de socorro.

“Não há uma sequência lógica nos endereços”, explica. “A viatura perdia muito tempo tentando encontrar o local da ocorrência”.

A partir disso, a dupla conseguiu marcar todas as chácaras, quadras e lotes do Sol Nascente, em dois dias. Atualmente, mais de 130 endereços estão visíveis nos dispositivos de geolocalização.

De acordo com Charles Santos, o trabalho da Polícia Militar ficará mais eficiente. “O policial ganha agilidade e atende melhor a população”, argumenta.

As marcações no GPS feitas pelos soldados beneficiam não só a Polícia Militar, mas o Corpo de Bombeiros e o Samu. Desde segunda-feira (11), os agentes das forças de segurança utilizam o trabalho desenvolvido pela dupla de soldados do 10º Batalhão.

As marcações estarão visíveis para toda a comunidade em breve.

Com informações da PMDF