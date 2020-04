PMDF apreende quatro revólveres calibre 38 na quinta (16)

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu quatro revólveres calibre 38 e um simulacro de arma de fogo na quinta-feira (16), em várias regiões do DF.

O simulacro foi apreendido em posse de dois adolescentes, de 13 e 15 anos. Após um assalto a um pedestre no Itapoã, por volta das 16h30, os menores fugiram em uma bicicleta, mas foram alcançados por uma viatura. A dupla foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

À noite, no Guará, um homem foi encontrado com um revólver calibre 38 nas imediações de uma chácara no residencial IAPI. A PMDF o conduziu à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Em Planaltina, outro revólver calibre 38 foi apreendido. O homem que portava a arma foi abordado em um ponto de bloqueio na DF-345. Perguntado a respeito, ele afirmou que estava buscando se proteger das ameaças feitas por uma gangue da região. Os militares o levaram para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para esclarecimentos.

O terceiro revólver calibre 38 apreendido foi encontrado no Riacho Fundo I, em posse de um homem na Colônia Agrícola Sucupira. Ele foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

Já por volta das 22h, na quadra 1 da Cidade Estrutural, um homem foi preso ao caminhar com um revólver calibre 38. Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).