PMDF apreende duas armas de fogo em Ceilândia

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu duas armas de fogo em Ceilândia na noite de terça-feira (25). Dois homens foram presos.

Na primeira ocorrência, por volta de 20h30, um homem suspeito de cometer assalto a um ônibus foi encontrado na QNQ 4, próximo ao local do roubo. Ele portava um simulacro de pistola e um cartão de crédito. Na 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), as vítimas do coletivo reconheceram o autor do crime.

Na QNO, já por volta de 0h, um homem foi encontrado armado em um bar. Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, o homem tentou se livrar da arma, mas acabou abordado. Ele também foi levado à 24ª DP.