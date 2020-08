PMDF apreende drogas em Samambaia e no Guará

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) atuou em duas ocorrências relativas a apreensão de drogas na quarta-feira (19). Em uma delas, o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) auxiliou a ação.

Na primeira, na QR 615 de Samambaia, um VW Gol de cor branca com dois indivíduos a bordo estaria praticando tráfico de drogas na região. Eles foram abordados, tiveram os documentos solicitados e disseram que os itens estavam em casa. Chegando à residência, a mãe de um deles permitiu a entrada dos militares. Lá, foram encontrados 5 kg de maconha e um revólver calibre 32. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Na QE 42 do Guará, quatro homens foram presos com 1,6 kg de maconha e 166 gr de cocaína. Eles estavam reunidos na região e, quando foram abordados, tentaram fugir para uma mata. Enquanto corriam, deixaram as porções de drogas pelo caminho. Após apreenderem os entorpecentes, os militares prenderam o quarteto. Todos foram levados à 1ª DP (Asa Sul).