PMDF apreende drogas em Ceilândia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou duas ações de apreensão de drogas em Ceilândia nessa quinta-feira. A primeira aconteceu durante a tarde, na QNN 25. Dois homens foram conduzidos para a delegacia após serem abordados em um veículo na QNO 13.

Os homens tentaram fugir mas foram alcançados e, com eles, a equipe encontrou cerca de 1kg de maconha. Com a apreensão, eles foram conduzidos para a 15ª Delegacia de Polícia (DP) para o registro da ocorrência.

A segunda aconteceu nas imediações do Condomínio Privê por volta de 23h30. Militares integrantes do Grupo Tático Motociclístico (GTM 30) faziam patrulhamento quando viram dois indivíduos fora de um bar que, ao perceberem a presença dos policias, dispensaram um objeto no chão.

Os policiais realizaram a abordagem e viram que um terceiro envolvido estava escondido dentro de um carro estacionado em frente ao bar. Os dois indivíduos foram abordados e com eles foram encontrados 122 reais em dinheiro e alguns comprimidos de cor azul na posse de dois deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O outro envolvido estava bastante nervoso e disse ser o dono do veículo. Dentro do carro os policiais encontraram mais comprimidos de cor azul e outros na cor laranja, provavelmente êxtase. Também foram encontrados no carro 10 papelotes de cocaína e quatro porções de maconha.

Feita pesquisa nominal dos indivíduos no sistema informatizado da PMDF não foi verificado nenhum mandado de busca e apreensão em aberto em desfavor deles. Eles foram levados, também para a 15ª DP. Foram apreendidos 636 comprimidos de cor azul, 85 comprimidos de cor laranja (possivelmente êxtase), 10 papelotes de cocaína, quatro porções de maconha e R$ 122 em dinheiro.