PM prende duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo

Por meio de uma equipe do TOR do Bprv que realizava bloqueio próximo a Planaltina, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que, de maneira suspeita, conduzia um Fiat/Strada. Ele foi submetido a abordagem e busca pessoal.

Os policiais encontraram, com ele, uma bolsa com um revólver calibre .38 com 12 munições. Ele foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (DP). Lá foi constatada passagem antiga por porte ilegal de arma de fogo.

Pouco tempo depois a equipe abordou um GM/S10 com dois ocupantes. Eles também foram submetidos a abordagem e busca pessoal e, com eles, estavam outro revólver calibre .38 e 17 munições.

Um dos ocupantes do carro admitiu ser o dono da arma, mas não possuía registro ou porte. Ele também foi levado para a 16ª DP.