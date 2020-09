PM faz apreensão recorde de drogas em Sobradinho (DF)

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

Os policiais militares do 13º Batalhão de Polícia apreenderam, nesta quinta-feira (3), 40 quilos de maconha em um lava-jato na Quadra 5, em Sobradinho (DF). Foi a maior quantidade de maconha apreendida na cidade neste ano. A droga pertencia ao ex-funcionário do estabelecimento que morava nos fundos do lote.

Além da maconha, ele escondia 50 gramas de cocaína, três balanças de precisão, mil saquinhos para embalar a droga e R$ 400 em espécie. Os donos do lava-jato alegaram não saber que o ex-funcionário usava o local para traficar drogas. O homem foi preso em flagrante e levado para a 13ª Delegacia de Polícia.

Outra equipe do mesmo batalhão prendeu, na Fercal, um homem de 32 anos suspeito de vender ecstasy na região. Ele foi detido em flagrante na madrugada desta sexta-feira (4)

Os militares encontraram 75 comprimidos do entorpecente, uma porção de maconha e uma máquina de cartão para a realização das vendas. Ele comercializava as drogas em um carro que ficava estacionado na DF 150.

Ele também foi levado para a 13ª Delegacia de Polícia e vai responder por tráfico de drogas.