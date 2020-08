PM autua mais de 100 motoristas que dirigiam embriagados no DF neste final de semana

PUBLICIDADE

Apenas entre sexta-feira (31) e sábado (1), a Polícia Militar autuou 129 motoristas que dirigiam embriagados no Distrito Federal. Os infratores foram flagrados em blitz montadas em várias cidades do DF.

No sábado, em Ceilândia e Taguatinga, dos 136 motoristas que fizeram o teste do bafômetro, 51 tiveram o resultado acima do permitido.

A PMDF salienta que dirigir embriagado coloca em risco a vida de motoristas e pedestres. O motorista flagrado dirigindo sob o efeito de álcool comete infração gravíssima e tem suspenso o direito de dirigir por um ano.