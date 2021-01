Pista molhada faz carretas baterem de frente na BR-020

PUBLICIDADE

Com a chegada de nossas equipes, foi localizada Duas carretas bateram na BR-020, próximo ao Sobradinho, na tarde desta segunda-feira (25). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência ás 16h24, empregando quatro viaturas e 18 militares.

Uma das carretas, conduzida por Claudio Ferreira de Souza, 43 anos, perdeu o controle da direção e parou com parte da carroceria na rodovia e outra metade no canteiro central. O outro veículo, conduzido por Wilton Dias da Silva, 30 anos, tratava-se de um caminhão guincho, que carregava outro automóvel.

Os dois veículos pararam com as cabines frente para outra. Ambos os condutores não se feriram, foram atendidos e avaliados pela equipe do socorro não necessitando de serem transportados ao Hospital.

Uma faixa da via foi interditada parcialmente durante o atendimento com desvio do trânsito devido ao horário de “pico” até a retirada dos veículos. Ao término das atividades a via foi deixada aos cuidados da PRF e DNERDF.

As informações são da CBMDF