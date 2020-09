Pico da umidade baixa pode chegar a 10%

PUBLICIDADE

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão para o Distrito Federal neste domingo (27) é de calor e pico de baixa umidade, podendo atingir 10%. A Defesa Civil emitiu um alerta aos brasilienses. No mesmo aviso, o órgão reforça a importância da população aumentar os cuidados com a saúde.

“É muito importante manter-se hidratado e evitar atividades físicas e exposição ao sol forte, principalmente no horário mais crítico, até às 16h. Os cuidados devem ser redobrados com crianças e idosos, que são mais frágeis”, alerta o subsecretário da Defesa Civil, coronel Alan Araújo.

A Defesa Civil tem enviado mensagens, por SMS, à população destacando a importância de tomar os devidos cuidados neste período. Para receber os alertas é necessário fazer um cadastro prévio, enviando o CEP para o número 4019.

Orientações importantes

➯ Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz. Não esqueça de usar máscara de proteção individual, importante neste período para evitar o contágio pelo novo coronavírus;

➯ Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

➯ Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

➯ Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

➯ Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

➯ Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

➯ Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

➯ Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

➯ Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

➯ Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

➯ Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

➯ Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

➯ Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília