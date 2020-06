Pedestres não conseguem fazer teste para Covid-19 no drive-thru do GDF

PUBLICIDADE 

Em meio à pandemia de coronavírus, que já contaminou mais de 16 mil pessoas no Distrito Federal (DF), brasilienses denunciam que os pontos de drive-thru para testes do vírus não estão atendendo pedestres e ciclistas.

Nesta segunda-feira (8), o empresário Cássio Rosa foi até o Estacionamento 13 do Parque da Cidade para realizar o exame mas, chegando ao local, foi orientado a chamar um carro por aplicativo para ser atendido.

“Luís Augusto, coordenador da tenda do teste de covid rápido do GDF me informou que a secretaria de saúde proibiu o atendimento de pessoas que estão a pé ou de bicicleta. A sugestão é que pegue um uber e espere duas horas na fila”, disse Cássio.

Segundo o empresário, a atitude é segregadora e, com o prazo de cerca de duas horas e meia, o uber sairia por quase R$ 300.

Veja o vídeo da fila no Estacionamento do Parque da Cidade:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coronavírus na capital

O primeiro paciente contaminado pelo novo coronavírus no Distrito Federal foi diagnosticado na primeira semana de março deste ano e, desde então, os casos vêm aumentando cada dia mais. Em março foram diagnosticados 333 pacientes, este número passou para 1.438 em abril e 9.780 em maio. Nos sete primeiros dias de junho já foi possível observar um aumento significativo nos diagnósticos, foram 6.843 novos casos. Com isso, o DF já tem 16.629 casos confirmados do novo coronavírus.

A média de casos diários entre os dias 1º e 7 de junho é de 978. Se esse valor for mantido até o fim do mês, a previsão é de que o DF encerre os primeiros seis meses de 2020 com 29.327 casos confirmados de covid-19.

Esse valor pode aumentar ainda mais nas próximas semanas. Com a reabertura do comércio na capital, o número de pessoas circulando nas ruas e transporte público podem ter como resultado o aumento de pessoas necessitando de leitos de hospital para tratar dos sintomas de covid-19.