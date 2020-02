Pedaço da DF-205 será reconstruído

PUBLICIDADE 

Um pedaço da DF-205, na Fercal, será reconstruído após desmoronar por conta das fortes chuvas da última segunda-feira (10). A estrada dá acesso a duas escolas classes, Córrego do Ouro e Catingueiro. Por dia, cerca de 200 veículos passam pela área rural.

A previsão é de que a obra termine até a próxima sexta-feira (14). Segundo o coordenador do Polo Norte do programa GDF Presente, Ronaldo Alves, são 20 profissionais trabalhando com uma pá carregadeira, uma moto niveladora e uma retroescavadeira.

A ação é uma parceria do GDF Presente e da Administração Regional da Fercal. De acordo com o administrador da região, Fernando Gustavo Lima, rondas diárias são feitas para identificar os pontos com risco de desmoronamento.

“Principalmente nas áreas rurais, onde há muita ocupação desordenada. Um dos nossos objetivos é impedir essas erosões”, enfatiza.

Outras ações



Em dezembro do ano passado, intervenções foram feitas para melhorar a qualidade de vida da população da área rural. Terraplanagem, implantação de meios-fios e aplicação de pó de brita serviram para fixar os quase 15 mil bloquetes utilizados na obra.

Também foi construída uma estrutura para evitar que a força da chuva alague o espaço.

Com informações da Agência Brasília