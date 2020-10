PCDF procura suspeito de roubo à joalheria

PUBLICIDADE

Elias Dourado Silva Júnior, um jovem de 20 anos, está sendo procurado pela polícia do Distrito Federal. O suspeito é acusado de ter roubado uma joalheria no dia 16 deste mês, no Setor Comercial Sul do Plano Piloto.

A 5ª DP (Área Central) realizou diligências, nesta quarta-feira (28), na casa do jovem, no entanto, ele não foi encontrado. A operação Vulcano tem o intuito de cumprir dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, relacionados ao roubo à joalheira Michelline.