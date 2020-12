PCDF procura por suspeito de envolvimento em homicídio no Parque Nacional de Brasília

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal procura por Jonathan Azevedo da Silva, conhecido como Gordo, de 23 anos. Ele é suspeito de participar do homicídio de um jovem, de 18 anos. O crime ocorreu em outubro de 2017, no Parque Nacional de Brasília. De acordo com os investigadores da 2ª DP, três rapazes são suspeitos de envolvimento no crime.

Dois dos jovens são irmãos, um deles menor de idade. O adolescente encontra-se apreendido em um centro próprio para menores e o outro suspeito foi detido.

Entenda o caso

De acordo com os investigadores, um dos autores teria convidado a vítima para fumar maconha. Em seguida, o suspeito desferiu um tiro por trás da cabeça do jovem e mais três em seu tórax. O atirador, com o auxílio dos outros dois suspeitos, arrastou o corpo da vítima até o parque, onde o ocultaram. O corpo foi encontrado pelas autoridades três dias após o crime, em avançado estado de decomposição.

O autor dos disparos foi preso no Estado do Paraná. O irmão dele, que é menor de idade, foi apreendido. Já o terceiro coautor, Jonathan Azevedo da Silva, de 23 anos, encontra-se foragido.

Ainda segundo os investigadores, o crime foi motivado por um desentendimento financeiro. Os autores responderão por homicídio duplamente qualificado (12 a 30 anos), ocultação de cadáver (1 a 3 anos) e corrupção de menores (1 a 4 anos).