PCDF procura por estelionatário envolvido em 60 ocorrências

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quinta-feira (14) a imagem de um homem acusado do crime de estelionato. Segundo o delegado Thiago Carminati da 13ª Delegacia de Polícia (DP), Wilton Barbosa Lopes dos Santos foi indiciado e está foragido.

De acordo com as investigações, Wilton figura como autor em 27 inquéritos policiais, sendo que mais de 20 foram decorrentes de crimes de estelionato. O foragido também está vinculado como autor ou envolvido em cerca

de 60 ocorrências policiais.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do autor, revelada pela folha de antecedentes e pela probabilidade de reiteração de condutas criminosas. O juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF acolheu o pedido e expediu o mandado de prisão preventiva do criminoso.

“Desde a expedição do mandado, a equipe de policiais civis da 13ª DP vem tentando localizar Wilton e efetuar sua prisão. Todavia, apesar dos esforços despendidos, não foi possível localizá-lo até o momento. E de acordo com levantamentos realizamos no sistema da PCDF, mesmo após a expedição do mandado de prisão, o foragido continua aplicando golpes em várias vítimas nesta unidade federativa”, destaca o delegado Thiago Caminati.

Dessa forma, diante do interesse público evidente, solicitamos ampla divulgação do foragido, com o intuito de localizá-lo e de evitar que ele continue aplicando golpes. A PCDF disponibiliza de vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda o Disque-Denúncia (197), ligação gratuita. Denuncie. Sigilo Absoluto.