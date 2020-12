PCDF prende traficantes durante operação de combate a homicídios

PUBLICIDADE

Durante cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão decorrentes da Operação Bellum II, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 24ª DP, com o apoio de equipes da DOE e da 19ª DP, localizaram na residência de um casal de autuados um tijolo de maconha, uma balança de precisão, uma porção de cocaína, um revólver calibre .38, com doze munições, além de um aparelho celular objeto de furto. Em outro endereço, situado na QNO 18 de Ceilândia, outro suspeito foi preso.

Tal ação é continuação da Operação Bellum I, a qual foi desencadeada para apurar uma série de homicídios tentados e consumados ocorridos nos últimos meses na Expansão do Setor O, cuja autoria está vinculada aos integrantes de gangues oriundas das quadras QNO 16/17 e QNO 18/19.

Foi apurado que os dois autores, que são cunhados, teriam, no dia 18, na QNO 17, via pública, a bordo de um veículo, que era conduzido por um menor de idade, surpreendido as vítimas, que caminhavam em via pública, oportunidade em que desembarcaram do automóvel e efetuaram diversos disparos contra uma delas, que foi alvejada nas costas e caiu, ao passo que a outra conseguiu escapar. A vítima atingida, já prostrada ao solo, foi executada com cerca de oito tiros na cabeça.