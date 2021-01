PCDF prende suspeitos de tráfico de drogas durante operação

PUBLICIDADE

A Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), com o apoio da Coordenação de Repressão ao Tráfico de Drogas (Cord), deflagrou a 3ª fase da Operação Zona Sul, nesta sexta-feira (22). Foram cumpridos seis mandados de buscas, que culminaram na prisão de dois suspeitos em flagrante.

Inicialmente, os investigadores atuaram para desarticular um grupo criminoso especializado no furto de caixas eletrônicos. Durante as investigações, foram identificados diversos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em várias cidades satélites do Distrito Federal, em especial Santa Maria, Riacho Fundo e Ceilândia.

Durante a ação desta sexta-feira (22), duas pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de tráfico de drogas. A dupla possui passagens criminais, com penas que variam de 5 a 15 anos.