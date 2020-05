PUBLICIDADE 

Quatro pessoas foram presas em Sobradinho em cumprimento a uma operação da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). As prisões foram realizadas no fim de semana. Os presos são suspeitos de tráfico de drogas, roubos e furtos.

Dentre as pessoas detidas, está uma mulher de 21 anos. Ela foi flagrada vendendo drogas em casa, no condomínio Buritizinho. Com a suspeita, foi encontrada uma balança de precisão e porções de drogas.

Segundo o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho, as prisões foram realizadas após um mês de investigações. “A operação aconteceu em face ao aumento de ocorrências relacionadas à tráfico e roubos durante o período da pandemia, e também em razão da soltura recente de um grande número de detentos motivado pelo coronavírus”, afirma.

Os autores, que já respondem a crimes diversos, foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.