PCDF prende quarto acusado de homicídio no Deck Sul

A Polícia Civil (PCDF) prendeu o quarto e último envolvido no homicídio de Arthur Daniel Silva Torreão, 19 anos, no Deck Sul, em outubro de 2019. O suspeito foi preso em Parnaíba-PI no último sábado (1). A Polícia Civil do Estado do Piauí auxiliou na ação.

O acusado é Diego Dias de Carvalho, mais conhecido como Papa-Léguas. Ele também tem 19 anos e estava foragido há cerca de três meses.

Os outros dois suspeitos do crime já haviam sido presos; um adolescente também já havia sido apreendido. Desta forma, todos os envolvidos no homicídio qualificado de Arthur estão à disposição da Justiça.

O delegado-chefe da 1ª DP (Asa Sul), João Ataliba Neto, explica que chegou até Diego através de denúncias anônimas feitas no mês passado. “Agora, ele será recambiado ao DF nos próximos dias”, afirma.

Relembre o caso

Arthur foi morto no Deck Sul com um tiro no peito no dia 5 de outubro de 2019. Ele teria se desentendido com um adolescente de 17 anos e outros três jovens.

Em seguida, o jovem em um carro para sair do local, mas foi cercado pelos quatro algozes e acabou sendo baleado. Ele chegou a ser levado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

Menino carinhoso

Prima de Arthur, Jamile Hermógenes descreve o jovem como um “menino carinhoso”. “Não tinha desavenças com ninguém, era uma pessoa tranquila e com muitos amigos. Por isso, não entendemos como isso aconteceu”, lamenta.

Arthur, que já havia concluído o ensino médio, vivia a vida de um jovem comum, segundo a prima. “Ele gostava de fazer coisas de jovens, como sair, dançar se divertir… era a alegria de todos.”