PCDF prende homem acusado de esfaquear vítima na Ceilândia

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A 19ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quarta-feira (21), a prisão em flagrante de um homem acusado pelo crime de tentativa de homicídio, na Ceilândia. Segundo as informações divulgadas, o rapaz e a vítima moram no mesmo local.

De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido após a vítima perceber que sua bicicleta havia desaparecido e ela ter desconfiado do suspeito. Depois de ter pedido ao proprietário do local para que o rapaz fosse retido da residência, a vítima foi golpeada de faca pelo acusado no nariz e no tórax.

A vítima foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia e o objeto utilizado no crime não foi encontrado. Já o suspeito foi encaminhado para a DCCP, em que foi constatado que ele tinha um mandato de prisão em aberto desde janeiro.