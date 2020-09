PCDF e ONG resgatam 28 animais em situação de maus-tratos

PUBLICIDADE

Por meio da 30ª Delegacia de Polícia, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), resgatou 13 cadelas, oito gatos, três pássaros, três galinhas e um galo que estavam em condições de maus-tratos em São Sebastião. O resgate foi feito na manhã desta sexta-feira (25) após o recebimento de denúncias que informavam que uma mulher mantinha os animais em péssimas condições de higiene e privados de alimentação adequada.

Equipes de 30ª DP, acompanhados do grupo de resgate de animais Adoção São Francisco e Peritos do Instituto de Criminalística, foram até o local e constataram as condições de maus-tratos, garantindo que o ambiente é inadequado para os animais, repleto de fezes, urina, comida podre e etc.

Inicialmente, os animais foram encaminhados aos cuidados veterinários para avaliação e posteriormente ficarão em lares temporários até manifestação judicial. A informação repassada pelos policiais é de que a dona dos animais não gozava de penas faculdades mentais. A família dela foi acionada para que fosse dado o devido encaminhamento médico.

De acordo com os Investigadores, tão importante como reprimir esse tipo de conduta é a participação da sociedade, tanto com denúncias e posteriormente no processo de adoção. A ONG São Francisco deverá ser contatada por quem tiver interesse em adotar algum dos animais apreendidos por meio do Instagram @adocaosaofrancisco ou do e-mail adocaosaofrancisco@gmail.com