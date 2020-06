PCDF desarticula gangues que brigavam por terras em Sobradinho

PUBLICIDADE

A Polícia Federal (PCDF) foi ao assentamento Dorothy, em Sobradinho, para desarticular duas gangues que se impuseram na região. A operação “Zé Pequeno” foi deflagrada pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) nesta sexta-feira (12).

Segundo investigações, enquanto uma gangue tentava comandar o tráfico de drogas da região, outra tentava implantar uma espécie de milícia, usando, inclusive, de radiocomunicadores entre os membros.

No último dia 2 de junho, o líder da primeira gangue atacou um motociclista que fazia rondas a mando do comandante do segundo grupo. Em seguida, houve revanche, mas duas pessoas inocentes acabaram mortas, de acordo com a PCDF.

O delegado da 13ª DP, responsável pelo caso, fala sobre estas mortes:

Prisões

Ao todo, cinco pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Destes, três homens fazem parte do grupo miliciano; outro homem e os dois menores de idade são da organização do tráfico. Todos já têm passagem pela polícia.