PCDF cumpre mandado na casa de ex-chefe da Casa Civil do DF

O ex-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Valdetário Monteiro, é alvo de busca e apreensão da Polícia Civil (PCDF) nesta quarta-feira (9). Valdetário é investigado em operação que apura supostas fraudes em licitações de merenda escolar na rede pública de ensino.

De acordo com as investigações, um grupo vinculado à Secretaria de Educação atua em conjunto com agentes de empresas privadas para fraudar licitações. Os suspeitos estariam manipulando as competições das licitações referentes à alimentação escolar. Mais precisamente, estariam alterando parâmetros nutricionais de proteína para favorecer determinadas empresas.

A PCDF também aponta um direcionamento do edital de licitação para a terceirização da merenda escolar da capital federal e até mesmo irregularidades na contratação de produção de vídeo-aulas.

Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, em órgãos públicos, em residências de servidores, ex-servidores e particulares, e em empresas envolvidas nas licitações. As buscas foram realizadas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Piauí.

A operação, batizada de Fames e Self-Service, é realizada pela Divisão Especial de Repressão à Corrupção da Cecor (Decor/Cecor), em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU). O termo “Fames”, que dá nome a uma das operações, é uma alusão à deusa da fome da mitologia romana. A denominação “Self Service”, em tradução livre, significa “serviço próprio” ou “autosserviço”, a denotar que os suspeitos visavam atender os interesses privados.

A PCDF reitera que as investigações prosseguem.

Exoneração

Valdetário foi exonerado no dia 18 de junho, juntamente com o então secretário de Educação do DF, João Pedro Ferraz. No dia seguinte, o GDF suspendeu uma licitação para a contratação de fornecedora de merenda para as escolas da rede pública. Àquela altura, o certame já era questionado por parlamentares por conta do alto valor e da total entrega de responsabilidade às empresas contratadas.