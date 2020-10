Pastor é morto a tiros durante culto no Areal

PUBLICIDADE

Um pastor evangélico de 35 anos foi morto a tiros enquanto ministrava um culto na QS 11 do Areal (Águas Claras). O crime ocorreu na manhã de domingo (4).

Segundo a Polícia Civil (PCDF), um homem chegou na igreja e atirou várias vezes no pastor enquanto ele estava ajoelhado de frente para o altar, de costas para o público. Uma mulher foi atingida de raspão no pé direito, mas não se feriu com gravidade.

As informações sobre o crime ainda são preliminares. De acordo com as primeiras apurações das autoridades, o homem teria se envolvido em um homicídio em Parnaíba-PI e se mudado para o DF em seguida, mas ainda não se pode afirmar que o homicídio do domingo (4) tenha relação com este caso.

Foi feita perícia no local. O suspeito foi identificado e será procurado. O caso é de responsabilidade da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).