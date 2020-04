PAS e Enem: TV Justiça transmite os aulões

PUBLICIDADE 

O Escola em Casa pela TV Justiça tem o objetivo de preparar os alunos do Ensino Médio para as principais avaliações que levam ao ensino superior. Em todas as terças e quintas enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, as transmissões serão ao vivo, das 9h ao meio dia, com aulões voltados para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) impresso e digital e para o Programa de Avaliação Seriada (PAS).

“Produzimos diversos materiais para colaborar com a continuidade dos estudos de preparação para o PAS e o Enem. Aproveitem bem este momento em casa, que pode ser a diferença entre ser sair bem ou não na volta às aulas”, aconselha o diretor da Diretoria de Ensino Médio da Secretaria de Educação, professor Fernando Wirthmann.

Nesta terça-feira

→ 1ª série EM (Filosofia) – Epicurismo: Carta a Meneceu.

→ 2ª série EM (Língua Portuguesa) – Período simples x período composto, abordando as orações subordinadas.

→ 3ª Série EM (História) – República Velha: República das Espadas e República Oligárquica Epicuro e as orações subordinadas

Já dizia Epicuro (341 – 269 a.C.) que “ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito”. O pensador ensinava a viver o momento presente de maneira plena e intensa, aceitando o mundo como ele é e a condição de fazer parte desse presente. Um bom jeito para os estudantes da 1ª série iniciarem os ensinos de Epicurismo em filosofia nesta terça-feira.

A turma da 2ª série vai rever conceitos de período simples x período composto nas orações subordinadas, com Língua Portuguesa. Enquanto a 3ª série vai fazer uma viagem aprofundada à República Velha, passando pelo primeiro período da República das Espadas, épocas dos dois primeiros presidentes do Brasil: Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e pela República das Oligarquias, quando os aristocratas fazendeiros, paulistas e mineiros, presidiram o país.

Prazos do Enem

Entre esta segunda-feira, 6, até o dia 17 de abril, os estudantes terão o prazo para justificativa de ausência no Enem 2019 e solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2020. A aplicação do exame versão digital está marcada para os dias 11 e 18 de outubro; a avaliação impressa será nos dias 1 e 8 de novembro.

Para saber mais, visite a página do Enem.

Com informações da Agência Brasília