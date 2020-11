Parque ecológico Três Meninas vai receber força-tarefa

PUBLICIDADE

O Parque Ecológico Três Meninas, em Samambaia, será o próximo a receber as melhorias da força-tarefa, que reúne esforços de órgãos do Governo do Distrito Federal para melhorar a infraestrutura das áreas de lazer. O secretário de Meio Ambiente, Sarney Filho e o presidente do Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão, visitaram a área na manhã desta quarta-feira (18/11). As pastas coordenam o trabalho já realizado em treze parques do DF.

A área dispõe de grande diversidade de flora e fauna típicas do cerrado, com corujas do mato, tucanos, micos e diversos outros tipos de pássaros. Há ainda parque infantil, quadras de futebol, vôlei de areia, skate e ciclovia com 1 km de extensão.

A previsão é de que o parque receba mais de vinte obras de reparo, como poda, roçagem, retirada de lixo e entulho, pintura e reforma de prédios, revitalização de calçadas e pista de cooper, desobstrução de galerias pluviais, reforma da quadra, remoção de estruturas sem uso e substituição dos bancos.

Lazer

A missionária peruana Janete Toríbio, ouviu recomendações médicas para fazer caminhadas. “Com as restrições da pandemia, escolhi o parque, uma área aberta, em que é possível respirar ar puro”, explica. Janete mora em Samambaia há seis anos com a família, tempo em que frequenta o Três Meninas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mãe de Judá, dois anos, ela escolheu a área verde e aberta, como o lugar preferido para aproveitar a vida em família. “Isso estava no meu coração: que um dia o parque fosse reformado. E hoje quando venho aqui, encontro as autoridades que vão executar esse projeto. Para mim é uma benção, uma alegria muito grande”, diz.

Casada com Ismael de Souza Pontes, ela encontrou no Brasil e em Brasília, o parceiro para uma nova vida. Apaixonada pela exuberância do Brasil, ela diz que quando se viaja para outro país, nem todo mundo tem a mesma sorte de encontrar pessoas boas, amigos e formar família. “Eu me sinto parte da cultura brasileira, me sinto embaixadora do Brasil e quero mostrar o lindo do Brasil para o povo do Peru”.

História

O parque faz parte da história de Brasília, graças às três casas de bonecas (que inspiraram o nome da área) construídas para as crianças Zilta, Marine e Martita, filhas dos proprietários da antiga fazenda que abrigou, nos anos 60, um negócio familiar, uma granja que abastecia o Hotel Nacional.

Inserida na Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubistchek (ARIE JK) e situado nas regiões administrativas de Samambaia e Ceilândia, o parque possui 72,88 hectares. Criado por meio da Lei nº 576, de 26 de outubro de 1993, em dezembro do ano passado foi recategorizado como Parque Ecológico Três Meninas (Lei 6414, de 03 de dezembro).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Força Tarefa

De acordo com Sarney Filho, o Três Meninas vai oferecer mais conforto aos milhares de frequentadores. “Eu tenho sempre dito que o brasiliense ama a natureza, o seu verde. E os parques são pontos de lazer onde as famílias têm um contato maior com a natureza”, afirma.

Ele explica que com a decisão política do governador Ibaneis Rocha, esses espaços estão sendo cuidados, melhorados e até o final do mandato, todos os parques previstos em lei serão implantados no DF. “A Força-Tarefa tem sido muito importante e reconhecida, por ser um tipo de ação em prol da comunidade, principalmente dos mais necessitados”, reforça o secretário.

Para Cláudio Trinchão, a visita possibilitou a verificação das áreas que receberão ações de recuperação. “Esse trabalho será realizado ainda em mais dois ou três parques este ano. Isso prova que com a ação conjunta, coordenada, por determinação do governador Ibaneis, é possível, sim, fazer melhorias e ter resultados positivos. É com grande satisfação que estamos aqui apontando o início da intervenção no Parque Três Meninas”.

Sonho antigo

O administrador de Samambaia, Gustavo Aires, também participou da vistoria e disse estar certo de que após a conclusão das obras a frequência da população no parque será bem maior. “Agradecemos em nome da comunidade ao nosso secretário de Meio Ambiente e ao presidente do Brasília Ambiental. A revitalização do Três Meninas é uma solicitação antiga da população de Samambaia, que frequenta e está acostumada a estar aqui ativamente”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação do Governo do Distrito Federal, a força-tarefa é coordenada pela Sema e Brasília Ambiental, sob a execução da Secretaria de Governo, em parceria com outros órgãos, como NOVACAP, CAESB, Administração Regional, CEB, DER, DETRAN, SLU, FUNAP e MPDFT- CEMA/SAMAMBAIA.

As informações são da Agência Brasília