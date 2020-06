Pagamento do Prato Cheio e do Renda Emergencial começa nesta segunda (22)

PUBLICIDADE

O Banco de Brasília (BRB) começa a fazer o pagamento dos benefícios Cartão Prato Cheio e do Renda Emergencial nesta segunda-feira (22).

Os beneficiários foram informados, após consulta no site www.rendaemergencial.brb.com.b r, sobre o agendamento, com o dia e o local, em que seus cartões estarão disponíveis para retirada nas agências do BRB. Os cartões serão entregues até o dia 1º de julho.

Prato Cheio

O Cartão Prato Cheio é um auxílio de segurança alimentar e nutricional para que o beneficiário compre itens da cesta básica e pão e leite. O objetivo é assegurar a alimentação às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional no Distrito Federal.

No total, 26 mil beneficiários vão receber R$ 250. Só será permitido fazer compras em estabelecimentos alimentícios. Não é possível sacar o valor.

Renda Emergencial

Já o Programa Renda Emergencial foi criado para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social neste período da pandemia do novo coronavírus. O GDF dará, por 60 dias, parcelas mensais de R$ 408 às famílias cuja renda familiar mensal per capita seja inferior a 1⁄2 salário mínimo, e que não estejam em nenhum outro programa social, como o auxílio emergencial do governo federal, Bolsa Família e outros. O benefício poderá ser prorrogado por mais um mês, gerando, assim, uma terceira parcela.

Todos os beneficiários, que estão nas listas dos programas, já passaram ou passam pelo atendimento nas unidades socioassistenciais no DF, estando, assim, cadastrados no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (SIDS) da Sedes.

Para saber o local e data de retirada do cartão

O cidadão deve acessar este site.

No caso do Prato Cheio, é preciso inserir o CPF e a data de nascimento.]

No caso do Renda Emergencial, é preciso inserir o CPF e a senha gerada no momento do cadastramento.]

Ao fim da consulta, será informado o dia determinado para que o usuário vá uma agência do BRB para a retirada do cartão. Mas atenção: o usuário deve ir apenas na unidade indicada ao final da consulta. É só nela que ele conseguirá retirar o cartão.

Por ordem alfabética

Beneficiários dos programas Prato Cheio e Renda Emergencial com iniciais dos nomes de letras A, B e C poderão retirar o cartão na segunda, dia 22 de junho. É preciso ir à agência do BRB indicada na mensagem informada no momento da consulta. Para facilitar ainda mais, o BRB também vai abrir as agências mais cedo, às 8h, para atendimento ao público. É preciso apresentar documento com foto e CPF.

Já os beneficiários com nomes iniciados pelas letras D e E terão os recursos disponíveis na terça, 23.

Quarta, dia 24, é a vez dos usuários com as letras F, G, H e I.

Beneficiários com nomes iniciais em J, K e L recebem dia 25, quinta.

Na sexta, dia 26, é a vez dos que têm nome iniciado com M.

O dia 29 é voltado aos beneficiários com os nomes de letra inicial N, O, P e Q.

No dia 30, a entrega dos cartões será feita aos com nomes iniciais em R.

Por fim, o dia 1º é voltado aos beneficiários que têm o nome com S, T, U, V, W, X, Y e Z.

Com informações da Agência Brasília