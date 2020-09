Paco Britto: “Seguimos sob a batuta do maestro Ibaneis”

PUBLICIDADE

O vice-governador do DF Paco Britto (Avante) afirmou ao Jornal de Brasília que encara a contaminação de Ibaneis Rocha pela covid-19 com “tranquilidade e serenidade”, e alerta que a doença deve ser “tratada com seriedade”. “Assim ele fará”, acredita. Paco contraiu a covid-19 em junho e foi internado por complicações. Curou-se após recuperação em casa.

O funcionamento do Executivo local deverá ter poucas alterações, se tudo correr bem. “[Se dará] da mesma forma que presencial, usando os recursos que a tecnologia permite e sob a batuta do nosso maestro Ibaneis”, afirmou. Sujeito de fé, Paco afirmou que ele e a família sempre colocam o governador em suas orações. Desta vez não será diferente. “Vai dar tudo certo”, finalizou.

Até a última atualização desta matéria, o chefe interino da Saúde local, Osney Okumoto, afirmou estar “desinformado” a respeito. “Não houve uma comunicação oficial”, segundo ele.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), contraiu o novo coronavírus. A informação foi confirmada por meio de nota pela chefia de comunicação do Executivo local. Na madrugada desta terça-feira (8), ele começou a apresentar sintomas de coriza e tosse, alguns dos indicadores da doença. O resultado do exame saiu no fim da tarde.

No último fim de semana, Ibaneis viajou na companhia de um amigo, que já estava com o vírus, mas ainda não manifesto. Assim que notou os sintomas e confirmou o diagnóstico positivo, avisou ao governador.

De acordo com as informações, Ibaneis passará por bateria de exames ainda hoje para detectar possíveis complicações. “O governador passa bem e segue despachando normalmente de casa”, finalizou a nota. Ibaneis tem 49 anos e já fez cirurgia bariátrica para controlar o peso, o que pode ser fator de comorbidade.

De acordo com informações passadas ao Jornal de Brasília, a primeira-dama ainda fará o teste hoje. Maiores informações serão passadas em breve. O filho do casal, João Pedro, testou negativo. Ambos passam bem.

No alto escalão do DF, também contraíram a covid-19 o vice-governador Paco Britto e os secretários José Humberto Pires (Pezão), de Governo, André Clemente, de Economia. Gutemberg Tosatte, ex-secretário do DF Legal também testou positivo para a doença, em junho, antes de ser exonerado. O comandante-geral da Polícia Militar, Julian Rocha Pontes, e o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), Ney Ferraz Júnior, também foram infectados.

Infecções na cúpula nacional

Até agora, ao menos 12 governadores – além do presidente Jair Bolsonaro e de ministros – contraíram o vírus. Antes de Ibaneis, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou o diagnóstico e disse suspeitar de contaminação por meio de alguma embalagem recebida em casa.

Além deles, também já foram infectatos Wilson Witzel (PSC), Rio de Janeiro; Helder Barbalho (MDB), Pará; aulo Câmara (PSB), Pernambuco; Renan Filho (MDB), Alagoas; Antonio Denarium (sem partido), Roraima; Renato Casagrande (PSB), Espírito Santo; Mauro Mendes (DEM), Mato Grosso; Carlos Moisés (PSL), Santa Catarina; Belivaldo Chagas (PSD), Sergipe; Eduardo Leite (PSDB), Rio Grande do Sul; e Wilson Lima (PSC), Amazonas.

Ao JBr, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) afirmou que esta “é a demonstração efetiva de que não há controle da covid no Distrito Federal e de que a doença atinge todas as classes sociais”. “Torço para que o governador se recupere logo e para que nós encontremos rapidamente uma saída para essa doença. Lamento também a notícia de que os testes para uma das vacinas foi suspenso. Tudo isso só demonstra que essa doença é realmente de difícil controle. Espero, realmente, que o governador fique bem”, declarou.