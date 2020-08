Pacientes pós-Covid são encaminhados para ambulatórios de Pneumologia

PUBLICIDADE

A Covid-19 pode causar danos bem além dos manifestados no período ativo da doença, quando os infectados pelo vírus apresentam sintomas. Além de prejudicar as funções principais que mantém o organismo funcionando, pode deixar sequelas respiratórias e motoras nos pacientes, principalmente nos que tiveram a forma mais grave da doença e passaram pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os pacientes internados no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e no Hospital de Campanha do Mané Garrincha são encaminhados, após a alta médica, para avaliação no Ambulatório de Egressos do Hran. Lá, realizam exames com pneumologistas e são encaminhados para outras especialidades caso haja necessidade. Nas outras Regiões de Saúde o processo tem sido semelhante. Os pacientes que foram internados com Covid-19 recebem, na alta hospitalar, dependendo da necessidade, encaminhamento para os ambulatórios de Pneumologia.

Na Região de Saúde Oeste, os pacientes de Ceilândia e Brazlândia que ficaram internados com Covid-19 são encaminhados no momento da alta médica, de acordo com suas necessidades específicas, para os ambulatórios da Atenção Secundária, localizados na Policlínica de Ceilândia.

“Não temos um ambulatório de egressos, mas damos todas as orientações na hora da alta para os pacientes que tiveram Covid-19. Quando necessário, damos encaminhamento para os ambulatórios e no caso de qualquer intercorrência a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima”, explica Luciano Gomes, diretor do Hospital Regional de Samambaia, que atende os pacientes da Região Sudoeste.

Na Região de Saúde Sul, ainda não há um ambulatório específico para pacientes de Covid-19. No entanto, todos eles são encaminhados, após a alta médica, para atendimento nos ambulatórios de Pneumologia da Policlínica do Gama.

