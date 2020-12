Pacientes de quimioterapia ganham doações no Hospital de Base

PUBLICIDADE

Em clima de gratidão e sorrisos, pacientes de quimioterapia do Hospital de Base (HB) ganharam, na manhã desta terça-feira (15), 50 kits de higiene e lanches entregues por colaboradores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

“Um gesto assim me faz sentir amada por essas pessoas, que são verdadeiros anjos que Deus colocou na Terra para cuidar de nós”, declarou Eunice de Sena, de 57 anos, que faz tratamento há dois anos no HB. “Já lutei muito para combater essa doença, mas, a cada dia de tratamento aqui, sei que minha cura se aproxima”. Ela ganhou um kit com copo dobrável, máscara, álcool gel e lanche.

“É impossível não se sensibilizar com as lutas enfrentadas por eles”, destacou o enfermeiro Ricardo Queiroz, que organizou a ação junto à enfermeira Iolanda Bonfim e às fisioterapeutas Gabrielle do Valle e Ana Carolina Oliveira. “Por isso promovemos esse ato, uma forma de celebrar as vitórias e fazê-los se sentir amados. É momento de gratidão pelas evoluções vistas neste ano tão atípico.”

Gabrielle do Valle, por sua vez, destacou que este ano, marcado pela pandemia do coronavírus, fez as equipes olharem de maneira diferente para os enfermos. “Trouxemos essas lembrancinhas para que os nossos pacientes se sintam abraçados e consigam renovar a força e a esperança por dias melhores”, disse.

Agência Brasília