Operação Natal Seguro: Polícia Civil reforça efetivo na capital

Com a proximidade das festividades de fim de ano, aquecimento das vendas no comércio aliado ao pagamento do 13° salário dos trabalhadores, a Polícia Civil do Distrito Federal deu início, nesta semana, à operação Natal Seguro. A ação já acontece pelo segundo ano consecutivo e será realizada em todas as regiões administrativas do Distrito Federal (DF), entre sexta-feira e domingo, durante todo o mês de dezembro.

A Polícia Civil instituiu reforço de efetivo em dez delegacias do DF por dia de operação, totalizando o aumento de cerca de 140 policiais em 30 delegacias por final de semana. Eles farão abordagens pessoais e veiculares, verificação de documentação e rondas policias.

“Queremos estar ainda mais próximos da população neste período, para o fortalecimento de vínculo com a Segurança Pública e aumento da sensação de segurança”, explica o chefe da Divisão de Apoio Logístico Operacional (Dalop), Paulo Henrique, responsável pela operação.

Desde o início da ação, foram realizadas prisões em flagrante, cumprimento a mandados de prisão e apreensões de menores. Armas e drogas também foram apreendidos pelos policiais. “Fizemos a primeira operação ainda no último final de semana de novembro para ajustes finos, para que pudéssemos iniciar o mês de dezembro com a operação em pleno funcionamento. Importante ressaltar que a ação independe das atividades ordinárias e investigações das delegacias participantes”, destaca Henrique.

Com informações da Agência Brasília